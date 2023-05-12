الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣
١٠:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني:المقاومة باتت مصممة وجاهزة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وان التطورات الجارية ليست في صالح قادة الحرب الصهاينة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: الأسطول الإيراني رقم 86 يجتاز المحيط الهادئ لأول مرة

أي مكاسب حققتها عمليه ثأر الأحرار ضد العدوان حتى الآن؟

بعد حضور آلاف الفلسطينيين صلاة فجر اليوم.. اكثر من 40 ألفا يصلون الجمعة بالمسجد الأقصى

البرلمان العربي يحذر اوروبا من التدخل في شؤون الجزائر

الموريتانيون يستعدون لانتخاب برلمان جديد

البغدادي: المقاومة الغلسطينية اثبتت جدوى معادلة الرعب بوجه الاحتلال