شاهد.. دلالات معركة ثار الأحرار

العالم - مع الحدث

وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "علي فيصل" في حديث لبرنامج "مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، وتغيير قواعد الاشتباك التي حصلت في وحدة الساحات ومعركة سيف القدس، مؤكدا أن العدوان على غزة رغم استشهاد قياديين في حركة الجهاد الإسلامي لم ولن يحقق أهداف" نتنياهو "من هذا العدوان، بل أن المقاومة غيرت معادلة قواعد الاشتباك بهذه المعركة بغزة تل أبيب حيث دكت صاروخا في تل أبيب خلف قتيل إسرائيلي وجرح سبعة آخرين.

وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو "، في العدوان الإجرامي على غزة حاول الهروب من مأزقه الداخلي في ائتلافه الحكومي، حيث اتهم بخواء الرد على وحدة ساحات المقاومة، وإرضاء حليفه ما يسمى بوزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير "الذي انتقده وامتنع الحضور في الكنيست، والرد على المعارضة التي اتهمته بضعف الرد وتآكل قوة الردع الإسرائيلية، ولحفظ ماء الوجه أمام تطور واتساع رقعة المقاومة بأشكالها المسلحة بالضفة الغربية وفي قلب المشروع الاستيطاني، مشيرا الى أن "نتنياهو" دخل حسابات خاسرة في عدوانه على غزة بعدما صواريخ المقاومة دكت في تل أبيب وباقي الاراضي المحتلة وبدأت الانتقادات.

بدوره قال المحلل السياسي وائل المناعمة، إن غزة تعيش حالة من العزة والكرامة غير المسبوقة بعد أن دكت صواريخ المقاومة بصنع أياد فلسطينية وسط تل أبيب وباقي الأراضي المحتلة حيث انهارت أمامها القبة الحديدية ومقلاع داوود المجهزة بباتريوتأميركية وأدخلت الرعب في قلوب الصهاينة.

وأوضح المحلل السياسي، أن الشارع الفلسطيني يرى المقاومة هي المنفذ الوحيد بالعودة وتحرير كل الأراضي الفلسطينية.

وقال المناعمة، إن الشعب الفلسطيني في معركة ثار الأحرار أثبت أنه صاحب الأرض حيث خرج على الأسطح وهتف باسم المقاومة رغم العدوان الاسرائيلي الغاشم، بينما الإسرائيليون مع وزرائهم وجنودهم هربوا الى الملاجئ من صواريخ المقاومة مما يعطي أكبر برهانا على من هو المنتصر ومن هو المهزوم في هذه المعركة.

من جانبه المختص بالشؤون الاسرائيلية عادل شديد، إن معركة ثار الأحرار تسببت بتشقق في الجبهة الداخلية لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف، أن نتنياهو يستجدي وقف معركة ثار الأحرار لانه دخل في العدوان على غزة من أجل تحسن صورته امام المجتمع الصهيوني ولكن بعد ان استهدف المدنيين في قطاع غزة ودكت صواريخ المقاومة في الاراضي المحتلة اصبح هناك شقاق في الجبهة الداخلية وحتى الاعلام العبري بدأ بانتقاده.

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