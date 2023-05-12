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آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورد المقاومة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم بوقوع قصف إسرائيلي متتالي على منازل -كما يزعمون- بانها تابعة قيادات في الجهاد الاسلامي لسرايا القدس وتم استهداف 3 منازل خلال الساعة الاخيرة.

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا انه تم تدمير منزل في شمال قطاع غزة يعود الى عائلة"طه" قرب منطقه الفاخورة، وكذلك في مدينة رفح وتهديد منزل كانوا قد قصفوه ليلة امس الخميس يعود لعائلة دغمش في تل الهوى.

ولفتت مراسلتنا الى القصف الاسرائيلي العنيف والمتواصل للاراضي الزراعية شمالي قطاع غزة ومنطقة الشوكة شمال رفح واخر غارة كانت بشارع في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت مراستنا حدوث غارات اسرائيلية متتالية كما اطلقت المقاومة رشقة صاروخية، ودوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة في محاذاة الحدود وبالتالي فان الاوضاع لا تزال متوترة والاحتلال لايزال يهدد باستهداف كافة منازل حركة الجهاد الاسلامي. ويحاول ان يرفع من سقف تهديده خصوصا بعد ان تجرأت الجهاد الاسلامي -بحسب قوله- وقصفات القدس.

وأعلنت إذاعة الكيان الإسرائيلية -اليوم الجمعة- أن تل أبيب أبلغت مصر بوقف محادثات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بينما أطلقت المقاومة الفلسطينية عددا من القذائف الصاروخية من جنوب القطاع وشماله على أهداف عدة منها القدس المحتلة.

وقالت حركة الجهاد إن قصف القدس المحتلة "رسالة مهمة على الجميع فهمها، فما يجري ليس بمعزل عن غزة"، كما اطلقت المقاومة الفلسطينية عددا من القذائف الصاروخية من جنوب قطاع غزة وصاروخين بعيدي المدى من شمال القطاع.

ودوت صفارات الإنذار في نير عوز وعين هشلوشا في جنوب غلاف غزة وفي مستوطنة بيتار عيليت وتجمع غوش عتصيون بالقرب من بيت لحم وفي جبال القدس الغربية، مشيرا إلى أن قذيفة سقطت في إحدى مستوطنات غوش عتصيون.

وكانت قد اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في غارات مكثفة على قطاع غزة 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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