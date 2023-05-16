شاهد.. شهداء من الجيش العراقي عام 1948 في مخيم جنين

العالم - خاص بالعالم

مقبرة جيش الإنقاذ العراقي الذين ارتقوا بعد خوضهم معارك شرسة استطاعوا خلالها بقيادة اللواء عمر علي برفقة المقاومين الفلسطينيين تحرير المدينة بعد سقوطها بأيدي العصابات الصهيونية.

توارث الناس في جنين وقراها حكايات عن استبسال الجيش العراقي في الدفاع عن المدينة ومنع الصهاينة من الوصول إلى باقي مدن الضفة الغربية.

تخليدا لدفاعهم عن ارضهم، جمع أهالي القرى المحيطة والتي سميت احداهن بقرية الشهداء جثامين الجنود فيها.. متبرعين بأرض تضم رفاتهم على ثراه.

يولد الفلسطينيون يحبون العراق أما أهالي جنين فيتوارثون المحبة مثلما القصص، يعيدون روايتها قولا وفعلا.. وبعد ٧٥ عاما لا تزال تثبت هذه المدينة بأنها جنة الشهداء ومأواهم.

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