الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

شاهد.. شهداء من الجيش العراقي عام 1948 في مخيم جنين

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

هذا المكان الذي يفصل جنين عن باقي مدن الضفة الغربية شاهد على تحرير المدينة بأيدي الجيش العراقي عام ١٩٤٨.

العالم - خاص بالعالم

مقبرة جيش الإنقاذ العراقي الذين ارتقوا بعد خوضهم معارك شرسة استطاعوا خلالها بقيادة اللواء عمر علي برفقة المقاومين الفلسطينيين تحرير المدينة بعد سقوطها بأيدي العصابات الصهيونية.

توارث الناس في جنين وقراها حكايات عن استبسال الجيش العراقي في الدفاع عن المدينة ومنع الصهاينة من الوصول إلى باقي مدن الضفة الغربية.

تخليدا لدفاعهم عن ارضهم، جمع أهالي القرى المحيطة والتي سميت احداهن بقرية الشهداء جثامين الجنود فيها.. متبرعين بأرض تضم رفاتهم على ثراه.

يولد الفلسطينيون يحبون العراق أما أهالي جنين فيتوارثون المحبة مثلما القصص، يعيدون روايتها قولا وفعلا.. وبعد ٧٥ عاما لا تزال تثبت هذه المدينة بأنها جنة الشهداء ومأواهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

كتيبة جنين: مجاهدونا فجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال

الموارد المائية العراقية: التدفقات من تركيا انحسرت مجددا والصيف سيكون صعبا

مؤسسة الشهداء بالعراق تتخذ اجراءات تخص تفجير الكرادة ومجزرة سبايكر وسجن بادوش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العلم الفلسطيني.. دعوات لرفعه في كافة الساحات ردًّا على مسيرة أعلام التهويد

رئيس المحكمة الإيرانية العليا يلتقي نظيره الروسي في موسكو

وزير طرق إيران: سيتم إحياء طريق الحرير

نائب خارجية إيران يجري محادثات مع مسؤولين عراقيين وروس في لاهاي

4 دول عربية في قائمة الأكثر إصابة بالسكري على مستوى العالم

مجلس نواب ليبيا يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة