آخر مستجدات الإشتباكات المسلحة في الخرطوم

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وأشار مراسلنا الى أن قوة ضخمة من قوات الدعم السريع قد دخلت معركة مع الجيش الذي كان مستعدا وان الجيش يقول انه يسيطر على الاوضاع.



ولفت مراسلنا الى أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لازالت دائرة حتى الان منوها أن الوضع الصحي الى اسوء اكثر من 70 % من المستشفيات هي خارج الخدمة.

وقال مراسلنا إن الاشتباكات تركزت حول جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان في ضاحيتي الكدرو والازيرقاب، شمال الخرطوم بحري.

كما شهدت منطقة شرق النيل اشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة، وسمع تحليق للطيران الحربي فوق مدن العاصمة. وتحدثت مصادر محلية عن معارك عنيفة تدور بأحياء جنوب الخرطوم.

وكان قد ذكر شهود أنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات جنوب الخرطوم، وكان هناك قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين.

فيما ذكرت مصادر محلية إن قوات الدعم السريع اشتبكت أمس مع قوات عسكرية من الجيش السوداني داخل مدينة الرهد بولاية شمال كردفان.

وأوضحت أن قوات الدعم السريع أسرت اثنين من قوات الشرطة داخل مدينة الرهد، بعد أن تحركت من منطقة أم سكينة القريبة من المدينة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 822 مدنياً منذ بدء الاشتباكات، ونزوح ما يفوق 936 ألفاً، بينما قالت إحصائية أممية في 12 مايو/أيار الحالي أن "200 ألف سوداني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة هرباً من القتال".

ومنذ 15 أبريل/نيسان، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

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