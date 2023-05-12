لأول مرة.. صواريخ المقاومة تصل مستوطنات القدسة المحتلة + فيديو

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة "خضر شاهين" إنه سمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في القدس المحتلة.

وأضاف، أنه حتى الان لم يتم الاعلان من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي عن عدد الصواريخ التي اطلقتها المقاومة او نوعيتها.

وأشار مراسل قناة العالم الى أنه، فور وقع الصواريخ أعلن مكتب ""نتنياهو" بايقاف كافة الاتصالات المتعلقة عبر الوسطاء مع المقاومة الفلسطينية في غزة من أجل وقف اطلاق النار.

هاذ واكدت مصادر اسرائيلية سقوط صواريخ على تجمع مستوطنات في الخليل وبيت لحم، معلنة تفعيل منظومة مقلاع داوود للتصدي لصاروخ نحو القدس، وذلك وسط هلع وهروب المستوطنين من صواريخ المقاومة.

من جهته، اكد قيادي في الغرفة المشتركة للمقاومة إدخال تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة، مشددا على إفشال مخطط الاحتلال بالاستفراد بسرايا القدس. هذا وارتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى واحد وثلاثين شخصا بينهم ستة اطفال وأكثر من مئة جريح.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..