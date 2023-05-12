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'فتح الانتفاضة': قصف المقاومة لمواقع في القدس المحتلة هي رسائل تحذير وانذار

'فتح الانتفاضة': قصف المقاومة لمواقع في القدس المحتلة هي رسائل تحذير وانذار
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

اصدر عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة، عبد المجيد شديد، تصريحا صحفيا أكد فيه ان استهداف المقاومة الفلسطينية لمواقع في القدس المحتلة هو رسائل تحذير وانذار للكيان الاسرائيلي ليوقف انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وجاء في التصريح:

ما قامت به المقاومة قبل قليل من قصف لمدينة القدس هو رسائل تحذير وإنذار للعدو وحكومته بأن عليها أن تتوقف عن انتهاكاتها وحربها على اهلنا في قطاع غزة الحبيب ورسالة من نار بأن مسيرة الاعلام لم تمر والمقاومة بجعبتها الكثير من المفاجآت.

وانها لثورة حتى النصر

فلسطين المحتلة

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هذا وقد اطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ على مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة للمرة الاولى في اطار ردها على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة خضر شاهين إنه سمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في القدس المحتلة. وأشار الى أنه فور وقع الصواريخ أعلن مكتب نتنياهو ايقاف كافة الاتصالات المتعلقة عبر الوسطاء مع المقاومة الفلسطينية في غزة من أجل وقف اطلاق النار.

واكدت مصادر اسرائيلية سقوط صواريخ على تجمع مستوطنات في الخليل وبيت لحم، معلنة تفعيل منظومة "مقلاع داوود" للتصدي لصاروخ نحو القدس، وذلك وسط هلع وهروب المستوطنين من صواريخ المقاومة.

من جهته، اكد قيادي في الغرفة المشتركة للمقاومة إدخال تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة، مشددا على إفشال مخطط الاحتلال بالاستفراد بسرايا القدس. هذا وارتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى واحد وثلاثين شخصا بينهم ستة اطفال وأكثر من مئة جريح.

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'فتح الانتفاضة': قصف المقاومة لمواقع في القدس المحتلة هي رسائل تحذير وانذار