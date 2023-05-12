الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣
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داوود شهاب: بالنسبة لنا توقف المفاوضات أو استمرارها سيان، ونحن لم نبلغ بالتوقف نحن في معركة مستمرة ومستعدون لخيارات كثيرة ومتعددة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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