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سرايا القدس تؤكد وجود إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف الاحتلال في الموقع العسكري الذي استهدفته بقذائف من العيار الثقيل

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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