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حركة الجهاد: عمق العدو سيتلقى مزيدا من الضربات ردا على استهداف المدنيين

حركة الجهاد: عمق العدو سيتلقى مزيدا من الضربات ردا على استهداف المدنيين
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عمق كيان الاحتلال الاسرائيلي سيتلقى مزيدا من الضربات ردا على استهداف وتدمير البيوت السكنية في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد اطلقت اليوم وابلا من الصواريخ على مستوطنات مدينة القدس المحتلة للمرة الاولى في اطار ردها على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

واكدت مصادر اسرائيلية سقوط صواريخ على تجمع مستوطنات في الخليل وبيت لحم، وسط هلع وهروب المستوطنين من صواريخ المقاومة.

من جهته، اكد قيادي في الغرفة المشتركة للمقاومة إدخال تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة، مشددا على إفشال مخطط الاحتلال بالاستفراد بسرايا القدس.

هذا واستهدفت سرايا القدس موقع نحال عوز العسكري الاسرائيلي ومدينة عسقلان والنقب الغربي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكدت السرايا وقوع اصابات مباشرة في المواقع المستهدفة، فيما تحدثت مصادر اسرائيلية عن اختراق طائرة مسيرة اجواء موقع ناحال عوز.

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حركة الجهاد: عمق العدو سيتلقى مزيدا من الضربات ردا على استهداف المدنيين

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