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مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال الحربية تقصف هدفًا في المناطق الجنوبية الغربية لخانيونس جنوب غزة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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