الحديدة.. وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الرد على العدوان الصهيوني

العالم- اليمن

وعبّر المشاركون في الوقفات، عن إدانة واستنكار أبناء محافظة الحديدة للجريمة النكراء التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة واستهدافه أعيان مدنية وأراضي زراعية سقط على إثرها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم قادة من رجال المقاومة الفلسطينية وأطفال ونساء.

وأكدوا أن استهداف العدو الغاصب للمقاومة الفلسطينية يندرج ضمن مخاوف المحتل الذي بات يعيش في حالة من التخبط والرعب من العمليات البطولية التي ينفذها أبطال المقاومة ردا على جرائم الكيان الصهيوني.

وندد بيان صادر عن الوقفات بالمواقف الخجولة لأنظمة الدول العربية وصمت الدول التي قامت بالتطبيع مع العدو الصهيوني وعدم اتخاذ ردود شجاعة تدين الأعمال الإجرامية بحق المدنيين في قطاع غزة واستهداف أبطال حركة المقاومة الذين يدافعون عن المقدسات.

وجدد تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني وأبطال المقاومة للرد على انتهاكات وجرائم العدوان الصهيوني ومواصلة النضال في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وردع المحتل بكافة أشكال الدفاع والعمليات التي تعزز من إرادة أبناء الشعب والمقاومة الفلسطينية.

ودعا الأنظمة العربية والإسلامية إلى الخروج من دائرة الخنوع والصمت والخذلان وتبنى مواقف شجاعة ومسؤولة لمساعدة الشعب والمقاومة الفلسطينية ودعم عمليات التصدي لغطرسة الاحتلال الصهيوني وتسديد الضربات الموجعة نحو مواقعه.