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السيد نصرالله : كان ثمة تعاطي هادئ لقيادة الجهاد الاسلامي حيث بادروا الى الاتصال بقيادة حماس وبقية الفصائل حتى يكون الموقف السياسي والعسكري في غزة موحدا في مواجهة المخطط الاسرائيلي

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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