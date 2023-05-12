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السيد نصر الله: نحن ممن يبارك لنا مع كل تطور سياسي وعسكري في سوريا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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