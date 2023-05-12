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السيد نصر الله: حكومة تصريف الاعمال اللبنانية مطالبة باعادة العلاقات الطبيعة مع دمشق ولم تعد هناك ذريعة للتاخير

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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