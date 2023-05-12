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اليمن..وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدو الصهيوني في حجة

اليمن..وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدو الصهيوني في حجة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

ندّدت وقفات في حجة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء عقب صلاة الجمعة اليوم، بجرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

العالم- اليمن

واستنكر المشاركون في الوقفات، الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب من قتل واستهداف لأبناء الشعب الفلسطيني وقصف بالطيران وتدمير المنازل على ساكنيها أمام صمت عربي وإسلامي وأممي معيب.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في تحرير أرضه وتقديم يد العون حتى طرد المحتل من الأراضي الفلسطينية.

ودعت البيانات الشعوب العربية وكل أحرار العالم للوقوف مع شعب فلسطين في قضيته العادلة.

وحثت البيانات أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالدورات والمدارس الصيفية ودعمها بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة منها.

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