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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات الاحتلال
إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم
الإعلام العبري: 57 إصابة بفعل الصواريخ التي تطلق من غزة منذ بداية العدوان
إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم
الإعلام العبري: 57 إصابة بفعل الصواريخ التي تطلق من غزة منذ بداية العدوان
السيد نصرالله: حكومة تصريف الأعمال في لبنان يجب أن تواصل عملها رغم كل الصعوبات
السيد نصرالله:حكومة تصريف الأعمال في لبنان يجب أن تستمر في انجاز مهامها ونرى ان مجلس النواب بامكانة ان يعمل بشكل طبيعي
السيد نصرالله: نحن لا نفرض مرشحا على أحد وليرشح كل طرف أي اسم يريد ولنذهب إلى المجلس لانتخاب رئيس
السيد نصرالله: الوزير السابق سليمان فرنجية ليس مرشح صدفة بالنسبة إلينا بل هو مرشح طبيعي وجدي
السيد نصر الله: أكثر من كان متحمساً لإعادة أهالي القصير وقراها إلى بيوتهم هو حزب الله
إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.