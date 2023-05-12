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الوسيط المصري يبلغ 'إسرائيل' دخول 'حماس' المواجهة ما لم يتم التوصل لتهدئة بحلول الغد

الوسيط المصري يبلغ 'إسرائيل' دخول 'حماس' المواجهة ما لم يتم التوصل لتهدئة بحلول الغد
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الوسيط المصري أبلغ تل أبيب أنه إذا انتهى اليوم وغدا ولم يتم التوصل لتهدئة مع حركة الجهاد الإسلامي، فإن حركة حماس ستدخل بالمواجهة بشكل علني.

العالم - فلسطين

وفي وقت سابق قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "رسالة الغرفة المشتركة للاحتلال بأن يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلامه دليل على أن ضرباتها صارمة وممتدة في كل الكيان لتدفيعه ثمن جرائمه ووقفه عند حده".

واطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية بإتجاه المستوطنات في الاراضي المحتلة، ما ادى الى انطلاق صفارات الانذار في اسدود وعسقلان وأور هنير وكلية سفير وكرم شلوم وياتد وحوليت وغيرها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "نقدر أنه سيكون هناك المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى، نطلب من الجمهور الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وقبل ذلك توعدت حركة الجهاد الإسلامي بالمزيد من إستهداف عمق الكيان المحتل ردا على قصفه للاحياء واستشهاد المدنيين والاطفال والنساء.

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الإعلام العبري.. الوسيط المصري يبلغ 'إسرائيل' دخول 'حماس' المواجهة ما لم يتم التوصل لتهدئة بحلول الغد

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