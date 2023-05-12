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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يجري اتصالاً برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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