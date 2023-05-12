الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الانتخابات التركية.. تداعياتها ونتائجها

زيلينسكي: تمت الموافقة على خمس حزم عقوبات جديدة

وزير الخارجية يؤكد وقوف ايران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

بوتين ورئيس جنوب إفريقيا يناقشان الاستعدادات لاجتماعات 'بريكس' رفيعة المستوى

الإعلام العبري.. الوسيط المصري يبلغ 'إسرائيل' دخول 'حماس' المواجهة ما لم يتم التوصل لتهدئة بحلول الغد

بالفيديو... حالة طوارئ في مناطق كيان الاحتلال جرّاء صواريخ المقاومة