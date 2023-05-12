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مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف أرضًا زراعية قرب منطقة الوردة الحمراء بحي السلام في رفح جنوب قطاع غزة.

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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