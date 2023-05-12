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مسيرات في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة

مسيرات في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تشهد المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان عددا من الفعاليات والأنشطة التضامنية مع غزة ومقاومتها الباسلة، ورفضا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

العالم - لبنان

وعقب صلاة الجمعة نظمت الفصائل والقوى الفلسطينية والإسلامية سلسلة من الوقفات والمسيرات في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، كما نظمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي فعاليات تضامنية أخرى خلال الأيام الماضية.

وألقيت خلال الفعاليات التضامنية سلسلة من الكلمات التي أكدت على رفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واستهداف قيادة المقاومة، وشددت الكلمات والمواقف على وحدة المقاومة الفلسطينية وأداء الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة التي تدير المعركة بحكمة واقتدار.

وتوجه المتحدثون بالتحية لشهداء سرايا القدس ولكافة شهداء الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، مؤكدين استمرار هذا الشعب في مقاومته حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن كافة التراب الفلسطيني.

كما شهدت عدد من المدن اللبنانية وقفات وفعالية تضامنية شارك فيها هيئات وقوى لبنانية وفلسطينية دعما لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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مسيرات في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة

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