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الاعلام العبري: إطلاق 1100 صاروخ من غزة تجاه العمق الإسرائيلي منذ بداية التصعيد.

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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