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مصادر فلسطينية:اندلاع مواجهات ضد قوات الاحتلال في مخيم شعفاط وبلدة العيساوية بالقدس المحتلة نصرةً لغزة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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