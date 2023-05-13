شاهد...سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85"

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سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85".. جيش الاحتلال: المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى

وقال سرايا القدس في تصريح مقتضب: براق (85) BORAQ صنع بأيدي مجاهدي سرايا القدس.

ونشرت تفاصيل عن الصاروخ، حيث أن مداه يصل إلى 85 كيلو متر، وقطره220 ملم، ووزن الرأس الحربي للصاروخ يصل إلى 40 كيلو غرام، لافتة إلى أنه دخل الخدمة في 2019.

وتزامنا مع إعلان سرايا القدس عن صاروخ "براق 85 "، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: نقدر أنه سيكون هناك المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى، نطلب من الجمهور الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، جاء ذلك وفق ما أوردته موقع القناة 7 العبرية أمس الجمعة.