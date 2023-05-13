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بالفيديو..شهيدان و7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطينيان، وأُصيب 7 آخرون بجراح مختلفة برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوة "إسرائيلية" خاصة مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم السبت 13 مايو 2023، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، في حين أن الاحتلال يطالب من بداخل المنزل المحاصر بتسليم انفسهم ويهدد بهدم البيت فوق رؤوسم.

العالم-فلسطين

وأفاد حمد جبريل مدير الاسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بارتقاء شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم وإصابتين أحدهما بجروح خطيرة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ذكرت في تصريح سابق، بأن طواقمها الاسعافية الميدانية استللمت إصابة من داخل مخيم بلاطه شرق نابلس، وتم نقلها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وصول إصابة بالفخذ برصاص الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وحالتها مستقرة، فيما وصلت إشارة للمستشفى عن نقل سيدة مسنة مع مصابة بعدة رصاصات من نفس المنطقة، قبل أن ترد معلومات أولية عن ارتقاء شهيد.

وقالت مصادر محليه في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إن قوة "إسرائيلية" خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" اقتحمت المخيم صباح اليوم السبت قبل أن يقوم الشبان باكتشافها واندلاع اشتباكات مسلحة في المكان.

وبحسب المصادر، فإن هذه القوة اقتحمت حارة "الياسمينة" إذ تندلع الآن اشتباكات ومواجهات في المخيم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي تقتحم الآن المخيم من جهة معسكر حوارة، وتُعزز من قواتها العسكرية.

وقالت: "قوات الاحـتلال اعلت أسطح المنازل في مخيم بلاطة ونشرت القناصة بالتزامن مع محاصرة منزل داخل المخيم.

وأفادت مصادر طبية، بوقوع إصابات بين المواطنين، بينما تمنع قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الاقتراب منهم لاسعاقهم، وسط وصول تعزيزات إضافية من قوات الاحتلال وسماع أصوات انفجارات في المكان.

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