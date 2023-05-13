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اصرار اسرائيلي علی استراتيجية أثبتت فشلها منذ عقود

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أکد مدير مرکز الدفاع عن الحقوق والحريات حلمي الاعرج ان الاحتلال، لايتعض من الدروس والعبر ويکرر استراتيجية تنتج مقاومة أشرس ضده.

العالم - خاص بالعالم

وقال الاعرج في حديث لقناة العالم الاخبارية:"کل عمليات الاغتيال التاريخي منذ بيروت في سبعينيات القرن الماضي وباقی العمليات واسعة النطاق، کلها کانت تؤدي الی نضال وطني فلسطيني سواء في الانتفاضة المجيدة الاولی مع اغتيال الشهيد الرمز ابوجهاد أو اغتيال قيادات الانتفاضة الثانية وقادة الفصائل او عمليات الاغتيال الجبانة الواسعة في غزة في 6 حروب شاملة علی غزة، فکانت نتيجتها ان أصبحت المقاومة اکثر صلابة وارادة ووحدة وبسالة وامکانيات وأصبح الشعب الفلسطيني أکثر تحدياً وأکثر صموداً، لکن الاحتلال لايستخلص الدروس والعبر".

هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي عدوانه العسكري على قطاع غزة، بينما تقصف المقاومة المستوطنات والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ ذات المديات والأحجام المختلفة.

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