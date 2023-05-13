السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تعليقا على تصعيد الاحتلال في غزة وبلاطة..

حماس: الشعب الفلسطيني يدفع ضريبة حريته واستقلاله وكرامته

حماس: الشعب الفلسطيني يدفع ضريبة حريته واستقلاله وكرامته
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، إن تصعيد الاحتلال الصهيوني لعدوانه الهمجي عبر قصف منازل الآمنين في قطاع غزة وقتل المواطنين في مخيم بلاطة في نابلس، بالضفة المحتلة، ونشر إرهابه على كل الأرض الفلسطينية، سلوك نازي.

العالم-فلسطين

وأكد قاسم، اليوم السبت أن وقف هذا السلوك يكون بتصعيد أشكال المقاومة كافة وفي كل الساحات، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

وبين أن الشعب الفلسطيني في كل الساحات يدفع ضريبة حريته واستقلاله وكرامته، وسيواصل طريقه مهما بلغت التضحيات، ولا خيار أمامه إلا مواصلة قتال الاحتلال.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرين، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحاصرتها لأحد المنازل، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن فشل اعتقال أحد المطلوبين خلال العملية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعرج (19 عاماً)، بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ 5 أيام، ما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي؛ اختراق القبة الحديدية ودكّ العاصمة الاقتصادية للكيان الصهيوني 

معركة ثأر الأحرار ومواقف الأمين العام لحزب الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيان الاحتلال فشل في استعادة إعادة الردع من المقاومة + فيديو

شاهد.. ارتفاع عدد الاصابات في غزة الی 150 اصابة

وزير الاقتصاد : ايران والسعودية ستتوصلان الى نتائج جيدة في التعاملات الاقتصادية

القاء القبض على المتسببين باستشهاد قائد مخفر ميناء جارك في جنوب ايران

السوداني يؤكد التزام الحكومة برعاية المكون الإيزيدي وكل المكونات الأخرى

ینی شفق: السلطات التركية تضبط أوراق اقتراع "مزورة" لصالح كليجدار أوغلو