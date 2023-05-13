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السعودية تدعو عبد الفتاح البرهان لحضور القمة العربية بجدة

السعودية تدعو عبد الفتاح البرهان لحضور القمة العربية بجدة
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعت السعودية، اليوم السبت، "رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها في مدينة جدة في 19 مايو/ أيار الجاري".

العالم - السودان

ونقلت وكالة "فرانس 24" عن دبلوماسي سعودي كبير، قوله إن "طرفي الصراع في السودان سيستأنفان غدا الأحد في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية".

وأعلن الدبلوماسي السعودي أن "الرياض دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها الجمعة المقبلة في جدة".

وأضاف أن "طرفي الصراع سيظلان في مدينة جدة لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الخميس الماضي على خطة حماية المدنيين".

وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.

ويلتزم طرفا الصراع أيضا باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل / نيسان الماضي.

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