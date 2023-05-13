شاهد.. العدوان علی غزة لا علاقة له بالفلسطينيين!

العالم - خاص بالعالم

وقال أبوعماد رامز:"يحاول نتنياهو من خلال العدوان الواسع علی قطاع غزة إعادة ترميم قدرة الردع الاسرائيلية والتي فقدها منذ العام 2008، ثم 2009، ثم 2012، ثم 2014، ثم 2022، واليوم تكرر المشهد وأثبت للجميع ان كيان الاحتلال عاجز في قوة الردع.

وأكد ان الهدف الأخر، هو محاولة المحافظة علی الائتلاف الحكومي وارضاء وزير الامن القومي ايتمار بن غفير الذي هدد بعدم المشاركة في جلسات الحكومة اذا لم يتم التصعيد ضد غزة.

وأضاف ابوعماد رامز ان العدوان علی غزة ايضاً يأتي كمحاولة من نتنياهو للإلتفاف علی الاوضاع الداخلية المتأزمة والتظاهرات التي تنادي باسقاط حكومة نتنياهو علی خلفية قضايا وعناوين داخلية لاعلاقة لها بالموضوع الفلسطيني علی الاطلاق.

وبيّن ان المنطقة تشهد تطورات مهمة شملت التقارب السعودي الايراني من ناحية وتقارب سعودي سوري وعودة الجامعة العربية الی سوريا وكل هذه تعتبر خسائر لهذا الكيان ومحاولاته لتسويق التطبيع، لهذا يحاول ان يغطي هذا الفشل، بهذا العدوان.

ويشن كيان الاحتلال الاسرائيلي عدواناً غاشماً علی قطاع غزة منذ خمسة أيام راح ضحيته 33 شهيد و150 جريح.