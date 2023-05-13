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الحاج حسن: انتخاب الرئيس بحاجة الى تفاهم وطني

الحاج حسن: انتخاب الرئيس بحاجة الى تفاهم وطني
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل في لبنان، النائب حسين الحاج حسن، الى أن "انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل لمعالجة كل الملفات، يليه تشكيل حكومة تضع برنامجا لإعادة بناء البلد من جديد.

العالم-لبنان

وقال: "اللبنانيين يعانون من أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية قاسية، وتبدأ الحلول الجدية والفعلية والناجعة والجذرية، بإنتخاب رئيس للجمهورية، فالشغور الرئاسي ولاد للأزمات، والمثال السجالات بشأن الخلاف على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال أو على اجتماع مجلس النواب للتشريع في ظل الشغور الرئاسي.

بالطبع نحن نعتبر أن مجلس النواب سيد نفسه ويحق له أن يشرع في حال الحاجة إلى التشريع، وعلى حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع وتقوم بدورها في حدود صلاحياتها".

وأكد الحاج حسن أن "في المجلس النيابي الحالي لا يملك أي فريق أغلبية الثلثين المطلوبة لعقد جلسة الانتخاب في الدورتين الأولى والثانية، لأن النصاب الدستوري 86 نائباً، ولا العدد المطلوب لانتخاب الرئيس، 86 نائبا في الدورة الأولى و65 نائبا في الدورة الثانية، وهذا يعني أن الانتخاب بحاجة إلى تفاهم وطني فيه مصلحة للبنان واللبنانيين، وبدون التفاهم تطول الأزمة".

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