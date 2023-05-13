الأمن الإسرائيلي بات متخوفاً بعد توسع رد المقاومة + فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي أن الحدث الأبرز في الضفة الغربية هو سقوط شهيدان في مخيم بلاطة لللاجئين بالقرب من مدينة نابلس، عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى المخيم الواقع إلى الشمال الشرقي من المدينة، بدعوى القيام بضبط مجموعة من الفلسطينيين الذين ينتمون لسرايا القدس بحركة الجهاد الإسلامية.

وأضاف أنه: تمت محاصرة منزل وتفجيره بدعوى أن داخل المنزل عبوات ناسفة تم إعدادها من قبل الحركة لتفجيرها في عمليات قادمة، لكن على ما يبدو أن العملية فشلت في اعتقال أي من المقاومين التابعين لحركة الجهة الإسلامية، وغادرت القوات الإسرائيلية المخيم بعد أن اشتبكت مجموعة من المقاومين معها خلال عملية المغادرة، استشهد إثرها فلسطينيين اثنين وأصيب عدد آخر من الشبان الفلسطينيين على أبواب مخيم بلاطة.

ولفت إلى أن كل ما صدر خلال الساعات الماضية من تصريحات أو تعليقات أو مقالات في داخل الكيان الإسرائيلي يؤكد أن الجميع يطالب حكومة نتنياهو بوقف هذه الحرب لأنها أصبحت مقلقة ومتعبة للإسرائيليين، وأنهم غير قادرين على أن يتحملوا أكثر من ذلك.

وبين أن رئيس جهاز الشباك وأيضا رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية طالبوا وخلال جلسة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمس طالبوا بأن يتم التوصل إلى اتفاق وهدنة، وقال: الكل يعتقد أن الأمور ذهبت أكثر مما كان متوقعا، وأن العملية العسكرية في قطاع غزة خرجت عن السيطرة، وأنهم كانوا يظنون بأن هذه العملية ستنتهي في اليوم الأول وبعد عمليات اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة، أن والعملية ستنتهي بصواريخ تضرب من هنا وعمليات قصف من هناك ومن ثم يتم التوصل إلى هدنة.

وأضاف: لكن بعد أن وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية من سرايا القدس بحركة الجهاد الإسلامي إلى رحوفوت ذلك يعني ستكون لها ما بعدها، وكان ذلك.

وأوضح أن المستوى الامني الإسرائيلي أصبح متخوفاً بعد قصف رحوفوت نتيجة دقة الهدف والحجم التفجيري للصاروخ واتساع المدى، فلو كان المدى الظل فيما يسمى بمستوطنات غلاف غزة قد يكون العمر مختلفا، لكن الآن يظنون بأن الأمور ذهبت إلى دائرة جغرافية أوسع، وهذا بات يؤثر على الإسرائيليين أكثر.

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