سفير اليمن في طهران يفتتح الجناح اليمني المشارك في المعرض الدولي للكتاب

العالم - اليمن

يحتوي الجناح الذي تقيمه الجالية اليمنية في إيران مع اتحاد الطلبة اليمنيين، بمشاركة السفارة اليمنية على كتب توّثق الحضارة والثقافة اليمنية، ونماذج وصور من معالم اليمن التاريخية والسياحية والأثرية.

ويأتي افتتاح الجناح اليمني، في إطار المعرض الدولي للكتاب بطهران، للتعريف بعلماء اليمن ومثقفيه وشخصياته الاجتماعية والسياسية، وكذا بالقهوة اليمنية وتاريخها وزراعتها وبالعقيق والجنبية اليمنية.

واعتبر السفير الديلمي افتتاح الجناح بوابة لمد جسور التواصل الثقافي والسياحي والعلمي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفاد بأن الجناح يعرض أيضاً بعض النماذج من المخطوطات اليمنية والكتب الدينية وأبرزها كتاب التيسير في التفسير للسيد العلامة بدرالدين الحوثي.

بدوره أشار رئيس الجالية اليمنية في طهران الدكتور عبدالرحمن راجح إلى أن الهدف من الجناح، تعريف الشعب الإيراني بثقافة وحضارة وتاريخ اليمن ونقل صورة عنها وكذا التعريف بالأوضاع الحالية في اليمن من خلال عرض ما حققه الشعب اليمني في مقاومته المستمرة ضد العدوان.

وتم عرض فيديوهات مختصرة من كلمات السيد عبدالملك الحوثي والانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة اليمنية، وتوزيع ملازم وصور الشهيد القائد حسين الحوثي والسيد القائد عبدالملك الحوثي.