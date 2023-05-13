شاهد.. غزة تحت القصف وصواريخ المقاومة تاخذ بالثأر

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. من بين الدمار تحاول طفلة انتشال اشيائها من منزلها بعدما سوته الغارات الاسرائيلية بالارض... رجل كاهل يجلس في حيرة من امره على حطام مبنى مكونا من خمسة طوابق كان لكن طائرات الاحتلال دمرته فوق رؤوس قانطيه كحال العديد من الابنية السكنية التي جرى استهدافها منذ بداية العدوان على غزة فجر الثلاثاء.

وفيما تواصل قصف المنازل والشقق السكنية شمال ووسط وجنوب القطاع والذي اسفر حتى الان عن سقوط العديد من الشهداء بينهم ستة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اضافة الى عدد كبير من الجرحى غالبيتهم من الاطفال والنساء، ردت المقاومة بقصف المستوطنات وفرضت كلمتها في الميدان وبثت الرعب في المستوطنات.

الاعلام العبري كشف أن صاروخا مضادا للدروع أطلق من غزة الجمعة للمرة الأولى منذ بداية العدوان كما اكد أن تعليمات مشددة أعطيت لسكان المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع غزة بعدم الخروج من منازلهم خوفا من نيران مضادة.

وفيما اعلنت المقاومة عن قصف مستوطنات غلاف غزة بمئات الصواريخ ذات المديات والأحجام المختلفة ضمن عملية ثأر الأحرار ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عسقلان ونيريم والعين الثالثة.

سرايا القدس اكدت إن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار، وخاصة مع استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة.

وقالت خلال بيان مقتضب ان المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، وتمتلك نفسا طويلاا وحاضنة شعبية عظيمة.

ومنذ بدء العدوان اوقعت صواريخ المقاومة قتيل وعشرات الاصابات في صفوف المستوطنين والحقت خسائر مادية كبيرة بعد ان فشلت القبة الحديدية في اختراق العديد منها.