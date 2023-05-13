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اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تجمع آلاف الأتراك في ساحة كيزيلاي في منطقة قاسم باشا مسقط رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعما له.

العالم - ترکیا

وأفادت المصادر، بأن المتظاهرين حملوا الأعلام التركية والملصقات الداعمة للرئيس أردوغان، خلال التجمع الانتخابي الأخير الداعم للرئيس في منطقة قاسم باشا مسقط رأس أردوغان.

وأشارت إلى أنه للوصول إلى مكان التجمهر يتوجب على الرغبين بالمشاركة إجراء فحص على مرحلتين بحيث يتم فحص المشاركين يدويا من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، ومن ثم يتوجب عليهم المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن التي يقف بجانبها جنود القوات الخاصة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في الـ 14 من مايو، وفي حل لم يحصل أي من المرشحين على نسبة تصويت 50% من المحتمل إجراء جولة انتخابية ثانية يوم الـ28 من مايو الجاري.

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اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

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