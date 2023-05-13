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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على أراض زراعية في مناطق متفرقة بشمال قطاع غزة

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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