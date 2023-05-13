شاهد.. صعوبة الوضع الانساني في غزة جراء القصف االاسرائيلي

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الإخبارية في غزة "إسراء البحيصي"، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل في جبالية وبيت حانون.

وأضافت، أن مؤسسات حقوقية في غزة تحضر لمؤتمر صحفي لاعلان حجم المأساة التي يتعرض لها القطاع، وان طفلة فلسطينية ستلقي كلمة خلال هذا المؤتمر تتحدث فيها عن الوضع الإنساني وأوضاع الأطفال في غزة.

وأشارت مراسلة قناة العالم إلى أن الكهرباء ستنقطع يوم الإثنين في قطاع غزة إذا لم يتم إدخال كميات كافية من الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في القطاع.

وأوضحت مراسلة قناة العالم، أن الدفاع المدني في القطاع أعلن عن عدم استطاعته مواكبة الاحداث، حيث إن هناك نقصا في المعدات اللازمة لمساعدة الناس أثناء تعمير بيوتهم أو إجلاءهم من المناطق المستهدفة.

وقالت إن هناك مركزا للإسعاف تضرر في جنوب قطاع غزة بسبب قصف مبنى قريب منه، وإن المستشفيات تعاني نقصا في المعتادات الطبية.