شاهد.. صدى صواريخ المقاومة على "تل أبيب"

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في القدس المحتلة "خضر شاهين"، إن صواريخ المقاومة التي وصلت مستوطنات القدس المحتلة أثارت القلق والترقب لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي على صعيد المستوطنين والحكومة.

وأضاف، أن هناك اخلاءا للمستوطنين في غلاف غزة والمستوطنات التي دكت فيها صواريخ المقاومة.

وأشار مراسلنا إلى أن تل أبيب ومحيطها تشهد شللا عاما في الحركة خوفا وترقبا من صواريخ المقاومة.

وأوضح مراسل قناة العالم أن حكومة "بنيامين نتنياهو" تحاول إيجاد مخرج من صواريخ المقاومة من خلال البحث عن سبل التهدئة والهدنة.

هذا وتحدث الإعلام العبري عن اربع اصابات، ثلاث منها بحالة خطرة، والرابعة متوسطة اثر سقوط صاروخ في النقب. فيما سقطت قذيفة من قذائف المقاومة عند معبر اريتز الاسرئيلي.

من جانب آخر، زعم الاعلام العبري أن فلسطينيا حاول طعن مجند عند معبر 'جلبوع' شمالي الضفة الغربية، وقامت قوات الاحتلال باطلاق النار عليه فاستشهد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..