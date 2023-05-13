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في ذكرى النكبة الفلسطينية..

شاهد.. مظاهرات حاشدة في بريطانيا نصرة للقضية الفلسطينية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

نظم مناصرو القضية الفلسطينية في العاصمة البريطانية لندن وقفة احتجاجية في ذكرى النكبة الفلسطينية لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في لندن "ريم عبدالله" إن تظاهرة حاشدة انطلقت من أمام مبنى هئية الاذاعة والتلفزيزن بي بي سي ووصلت الى مقر رئيس الوزراء البريطاني للمطالبة في الدعم البريطاني لكيان الاحتلال الاسرائيلي، والتذكير بالنكبة الفلسطينية التي مر عليها 75 عاما امام صمت دولي.

وأضافـت، أن التظاهرة نظمن من قبل منظمات حقوقية وانسانية مثل المنتدى الفلسطيني ومنظمة اوقفوا الحرب.

وأشارت مراسل قناة العالم، إلى أن رئيس حزب العمال البريطاني السابق "جيرمي كوربين" كان ضمن المشاركين في هذه المظاهرة وألقى كلمة فيها وذكر العالم بالجريمة الإسرائيلي البشعة بحق المراسلة قناة الجزيرة الإخبارية "شيرين أبو عاقلة" التي اغتالها حين أداء واجبها المهني.

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