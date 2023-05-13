شاهد.. هكذا ثبتت المقاومة معادلة ثأر الأحرار

العالم - خاص بالعالم

وكان واضحا ان العدو الاسرائيلي حاول مع بدء العدوان على غزة فرض معادلة جديدة تقوم على اساس ضرب القادة العسكريين بما يضعف المقاومة ويدفعها الى القبول بالتهدئة، لكن استمرار المقاومة بالتصدي لتلك الاعتداءات وادخالها عناصر هجومية جديدة اعاد حسابات العدو الى نقطة الصفر.



فصمود المقاومة رغم الخسائر في قادتها من الصف الاول، اكد قدرتها السريعة على ترميم نفسها ومواكبة التطورات، وصولا الى فرض شروطها في مفاوضات التسوية الجارية.

وتؤكد المقاومة استعدادها وقدرتها على ادارة المعركة لشهور طويلة، وهو ما اكدته حركة الجهاد من ان استمرار المقاومة نهج ثابت لا تفريط فيه مهما بلغت التضحيات.



وفي كل مرة كان تراق دماء الشهداء من شتى صنوف واجنحة المقاومة سواء فلسطينية او غيرها، كان االترميم سريعا، والقدرة اكبر على الاستمرار وتحقيق الانتصارات التقدم، فارتقاء القادة الستة في سرايا القدس في الغارات الاسرائيلية, عزز القاعدة العسكرية والشعبية للمقاومة في مواجهة العدوان. فادارت المعركة بحكمة وهدوء، وحققت الاستنزاف للمحتل وافشلت مخططاته.



كما ان وحدة الساحات ربما اهم يميز تلك المقاومة، وحدة في المسار والمصير كانت واضحة في مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي شدد على ان حسابات نتنياهو قد فشلت عبر محاولة الاستفراد بحركة الجهاد الاسلامي وتحييد باقي الفصائل وإحداث فتنة في بيئة المقاومة.

ويمكن القول ان المقاومة تمكنت حتى الساعة من تثبيت معادلاتها، وهو ما تؤكده تطورات الميدان، فوصلت صواريخها إلى تل أبيب والقدس وعدت بمفاجآت.