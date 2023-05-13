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عمليات ثأر الأحرار وتطور صواريخ المقاومة

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

تتناول هذة الحلقة من برنامج "غياب الكيان" محورا وحيدا ولكن له تشعبات كثيرة، و هو الرد الصاروخي المدمر للمقاومة الفلسطينية مجتمعة على المجازر الصهيونية الوحشية الأخيرة في قطاع غزة.

العالم غياب الكيان

وتركز الحلقة على نجاح عمليات ثأر الأحرار، والتي ردت فيها المقاومة الفلسطينية على المجازر الصهيونية.

وأيضا نتناول الخوف والرعب اللذين يعيشه الصهاينة تحت وطئة صواريخ المقاومة الفلسطينية.

ونستعرض أيضا صرخات الإسرائيليين الداعية لوقف المعركة مع غزة قبل فوات الأوان.

ويشاركنها في هذه الحلقة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبوالغزلان.

وفاجأ استهداف تل أبيب العدو وخبراءه، من تطور صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة.. غير أن استهداف المناطق في محيط قطاع غزة ومنها عسقلان كان أكثر إيلاماً.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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