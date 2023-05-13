السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: هيئة البث الاسرائيلية تعلن الاتفاق على وقف اطلاق النار رسميا ودخوله حيز التنفيذ الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القدس

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. نابلس تزف شهدائها بعد مواجهة شرسة مع الاحتلال

مراسل العالم :الاعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

مصطفى كايا للعالم: نستطيع أن نخرج تركيا من أزمتها الاقتصادية + فيديو

سوريا تنتصر وتستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-05-2023

شاهد.. العالم تواكب تشيع جثمان الشهيد "الحسني" وهذا ما قالته عائلته