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الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

توصلت المقاومة الفلسطينية  وكيان الاحتلال الاسرائيلي الى اتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة مصرية وفقا لصيغة اتفاق جديدة .

العالم - فلسطين

وسيبدأ وقف النار يبدأ الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي ، ونقل مصدر رفيع في حركة الجهاد للعالم ان الصيغة المصرية للاتفاق تنص على انه يتم الالتزام بوقف اطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم البيوت ووقف استهداف الأفراد، مشيرا الى ان وقف استهداف الافراد يعني وقف اغتيالات الافراد.

وكانت لا تزال قضية الافراج عن جثة الشهيد الاسير خضر عدنان، مدار بحث. ومن المتوقع ان يعلن الوسيط المصري تفاصيل الاتفاق.

وسبق وقف النار، قصف المقاومة بشكل مكثف بالصواريخ لمستوطنات محيط غزة

وفي وقت سابق افاد مراسل العالم ان اذاعة جيش الاحتلال نقلت عن مسؤولين مطلعين أن محادثات وقف إطلاق النار وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا.

كما ونقل مراسل العالم عن الاعلام المصري ان مصر اعلنت موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، وان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيدأ من الساعة العاشرة مساء

هذا وأعلنت هيئة البث الاسرائيلية الاتفاق على وقف اطلاق النار رسميا ودخوله حيز التنفيذ الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القدس.

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الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي