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التلفزيون المصري: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ابتداء من الساعة العاشرة مساء

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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