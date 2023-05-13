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القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي: تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يبدأ الساعة 10:00 مساء اليوم

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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