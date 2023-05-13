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شاهد.. لندن تناصر القضية الفلسطينية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

في قلب العاصمة البريطانية لندن، هتافات و تنديدات بريطانية من آلاف المحتجين المتضامنين مع القضية الفلسطينية أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية السبت وذلك للتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة.

العالم - مراسلون

وخرجت تظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. وجابت التظاهرة التي كان من المقرر إحياؤها في ذكرى النكبة، جابت شوارع لندن مرورا بهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، وصولا الى مقر رئاسة الوزراء، حيث ألقى أهم الشخصيات السياسية والبرلمانية كلمات منددة بالسياسة البريطانية الداعمة للكيان الإسرائيلي.

وجاءت التظاهرة بتنظيم من عدد من المؤسسات البريطانية، في مقدمتها حركة التضامن مع فلسطين، وتحالف "أوقفوا الحرب" والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا بمناسبة ذكرى النكبة الـ 75، حيث يتم إحياء الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني للتذكير بما حل بهم من مأساة إنسانية والتهجير القسري الجماعي.

وشهدت التظاهرة التي وصلت مقر رئاسة الوزراء وقفات احتجاجية وهتافات مثل" الحرية لفلسطين" ولوحات تحمل عبارات مثل "فلسطين موجودة وتقاوم وستعود"، إضافة إلى رفع العلم الفلسطيني عاليا.

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