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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي: إطلاق الصواريخ رسالة بأن مقدراتنا وإرادتنا وتصميمنا ما زال كما هو
بيان لجيش الاحتلال: الجيش ينفذ موجة جديدة من الغارات في قطاع غزة في أعقاب إطلاق الصواريخ الأخيرة
المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية مكثفة على الأراضي المحتلة
القناة 12 العبرية: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مركز تجاري في سديروت
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في جميع مستوطنات غلاف غزة
مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي في قاعدة بالماخيم الجوية قرب تل أبيب
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وحولون
مصادر فلسطينية: بيان مرتقب للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة حول وقف إطلاق النار
القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي: تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يبدأ الساعة 10:00 مساء اليوم
مراسل العالم: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات سديروت وابيم ونير عام
مصادر فلسطينية: بيان مرتقب للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة حول وقف إطلاق النار
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش
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ما رأيكم بتجدد العدوان على غزة ورد المقاومة بالصواريخ؟
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.