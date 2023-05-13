المقاومة حققت مكاسب جمة وثبتت خطوطا هامة في معادلة الردع

العالم - فلسطين

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، وهو ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة الرسمية الإسرائيلية "كان"، ولاحقًا أكدته اللجنة المصرية في قطاع غزة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي لـ "قدس برس" إن هدف "إسرائيل الحقيقي، وقف المقاومة بكل أشكالها، في حين تستمر بالقمع والضم والتهويد.

وتابع "المحافظة على نهج المقاومة واستمرارها بجميع أشكالها في كل فلسطين يمثل هزيمة لحكام إسرائيل".

من جهته قال الكاتب سليمان بشارات لـ "قدس برس" إن "المقاومة فقدت عدداً من قادتها، جراء الاغتيالات التي نفذها الاحتلال "لكن هذه لا تعد خسارة بمفهوم العمل المقاوم، لأن عشرات القيادات تمت تصفيتها واغتيالها، والنضال الفلسطيني مستمر ويتطور ويتقدم".

واستدرك قائلا: إن المقاومة حققت مكاسب جمة؛ أهمها أنها وضعت خطوطا مهمة في معادلة الردع، وحركت مياها راكدة قد تحرك بعض الملفات السياسية وغيرها لاحقاً، وهي تعتبر محطة ضمن محطات من المواجهة مع الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال، ومنذ بداية هذه الجولة كانت تسعى لأن تكون محدودة زمانيا، وضمن أهداف محددة ومحصورة في تسجيل نقاط من خلال عمليات اغتيال قادة "الجهاد الإسلامي"، وقد تحقق ذلك.

وأوضح أن الدافع له ترميم جزء من معادلة الردع، إضافة للتحلل من ضغوط اليمين المتطرف عليه، وتعزيز حكومة نتنياهو للفترة المقبلة، أضف لذلك تمهيد الطريق أمام خيارات سياسية، قد يرغب نتنياهو الإقدام عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأردف بالقول: إن نتنياهو يستطيع الآن تسويق أنه حصل على انجاز مهم في اغتيال ستة من قادة "الجهاد إسلامي" من الصف الأول في الجناح العسكري، وضمن تمرير مسيرة الأعلام دون استهداف نهاية الأسبوع الجاري.

ودخل عند الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت فلسطين، وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال مصدر مصري مطلع لـ "قدس برس": "إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وافقا على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين، ووقف هدم المنازل.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن اسشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.