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بن فرحان يناقش مع المبعوث الأممي حل سياسي في سوريا

بن فرحان يناقش مع المبعوث الأممي حل سياسي في سوريا
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم السبت، اتصالا هاتفيا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.


العالم-سوريا
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما جرى في الاتصال مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها المملكة.
وأعلنت وزارتا الخارجية السورية والسعودية استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية في البلدين.

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بن فرحان يناقش مع المبعوث الأممي حل سياسي في سوريا

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