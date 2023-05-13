سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين

العالم-سوريا

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نقل قرار "السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".

بدوره، ذكر موقع "سويس أنفو" يوم أمس، أن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة السورية تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، كان قد وافق على فتح معبري "باب السلام" و"الراعي" لـ 3 أشهر ابتداء من 13 فبراير الماضي بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.